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25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

En hızlı iş bulan bölümler belli oldu

24 Temmuz 2026, Cuma 17:00
Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporunu yayınladı. Lisans mezunlarının ilk iş bulma süresi 14,2 aya gerilerken, istihdam oranı en yüksek bölüm tıp, aylık ortalama kazancı en yüksek bölüm ise pilotaj olarak kayıtlara geçti.

Lisans düzeyinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip bölümler; yüzde 95,5 ile tıp, yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 89,9 ile havacılık elektrik ve elektroniği, yüzde 89,8 ile matematik mühendisliği ve hemşirelik oldu.  Eğitim alanlarına bakıldığında sağlık ve refah yüzde 84,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu mühendislik, imalat ve inşaat ile bilişim ve iletişim teknolojileri izledi. Ön lisans düzeyinde ise yüzde 92,6 ile polis meslek eğitimi başı çekti; bu bölümü elektrik enerjisi ile uçak teknolojisi takip etti. Hem lisans hem de ön lisans düzeyinde kendi alanında çalışmanın en düşük olduğu alan ise sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon olarak belirlendi.

Haber Merkezi

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