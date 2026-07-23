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23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Emeklinin maaşından tasarruf olmaz

23 Temmuz 2026, Perşembe 00:06
DEVA Partisi lideri Babacan, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini yetersiz buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İtibardan tasarruf olmaz” sözlerine gönderme yapan Babacan, “İnsanca yaşam hakkından tasarruf olmaz. Alın terinden, emekten tasarruf olmaz. Emeklinin maaşından tasarruf olmaz. Önce kendi vatandaşınızın itibarını koruyacaksınız” dedi.

Bir ülkenin gücünün törenler, saraylar veya uzun makam konvoylarıyla ölçülemeyeceğini söyleyen Babacan, gerçek ölçünün vatandaşların ve emeklilerin yaşam standardı olduğunu belirtti. Babacan, Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmayla ilgili de “Bu kadar büyük paraların döndüğü bir dernek yıllarca niçin denetlenmedi? Bilmedik, duymadık, haberimiz yoktu’ diyemezsiniz” diye sordu.

Haber Merkezi

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