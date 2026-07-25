Dizel 80 lirayı aştı!

Akaryakıt fiyatlarında Temmuz ayı boyunca devam eden artışlara yenisi eklendi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,20 TL zam geldi. Motorin fiyatları 80 lirayı aştı. Gece yarısından sonra pompaya yansıyan artış, motorinde son ayların en yüksek tek seferlik zamlarından biri oldu. Haber Merkezi

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