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24 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

İsrail destekçileri Müslüman karşıtlığını fonluyor

24 Temmuz 2026, Cuma 02:40
11 Eylül olaylarının ardından özellikle hukukî alanda Müslümanların hedef alındığını söyleyen Prof. Dr. Hatem Bazian, “Müslüman karşıtlığı sektörünün” fonunun yüzde 70’inin de İsrail destekçisi kaynaklardan geldiğini ifade etti.

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5. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı ve Yaz Programı kapsamında “Batı Sonrası Dünya Düzenine Doğru: Dekolonyalite, İslâmofobi ve Küresel Gelecekler” başlıklı söyleşi Ankara’da düzenlendi.

Ankara Bilim Üniversitesi, Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İslâmofobi ile Mücadele Merkezi (CENTERCIF) işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşiye Leeds Üniversitesi Dekolonyal Düşünce ve Sosyal Teori Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Salman Sayyid ve California Üniversitesi Berkeley öğretim görevlisi Prof. Dr. Hatem Bazian katıldı.

İSRAİL DİASPORASI MİLYON DOLARLAR HARCIYOR

11 Eylül olaylarının yaşanmasının ardından özellikle hukukî alanda Müslümanların hedef alındığını aktaran Hatem Bazian, “Müslüman karşıtlığı sektörünün” fonunun yüzde 70’inin İsrail destekçisi kaynaklardan geldiğini söyledi.  Prof. Bazian, İsrail diasporasının Batı’da soykırımın tespit edilmesini engellemek için milyonlarca dolar harcadığını anlattı.

ÖLENLER MÜSLÜMAN, SORU “İSLÂM NEDEN ŞİDDET?”

Bazian, Batı’nın İsrail’in soykırım yaptığını düşündüğüne, ancak cihat veya İslâm gibi terimler kullanıldığında İsrail’i desteklemeye başladığına işaret etti. Avrupa merkezli bir dünyada yaşandığına dikkati çeken Bazian, yönetimlerin ve müfredat da dahil pek çok konunun Avrupa merkezli olduğunu vurguladı. Bazian, 11 Eylül’den bu yana teröre karşı açılan savaş neticesinde 4,5 milyon Müslümanın öldüğünü ve buna rağmen Müslümanların her zaman “İslâm neden şiddettir?” sorusuna maruz kaldığını söyledi.

SÖMÜRGECİLİK DOLAYLI DEVAM EDİYOR

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin işlevsel olmadığını belirten Bazian, “Kolonyal iktidar artık yok. İngiltere, Fransa gibi başka bir ülkenin atadığı vali yok artık ama dolaylı olarak aynı yapıya tabisiniz.” dedi.

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet, islamofobi
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