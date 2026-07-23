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23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Cerrahlar da şikayetçi

23 Temmuz 2026, Perşembe 00:30
Genel Cerrah Prof. Dr. İbrahim Barut, hekimlerin maruz kaldığı baskı ve şiddet olaylarına dikkat çekerek “Sağlık hizmeti korkuya esir olursa hasta bakılamaz” dedi.

Kanser cerrahisinde uzmanlaşmış 34 yıllık bir hekim olan Prof. Dr. İbrahim Barut, doktorların maruz kaldığı baskıları eleştirdi. Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan sağlığı için yapılan her müdahalenin “risk” içerdiğini, bu riskin kabul edilmemesi durumunda gerekli işlemlerin yapılamayacağını ifade etti.

Sağlık hizmeti korkuya esir olmasın

Yaptığı paylaşımda, hekimlere yönelik baskıların artışını “Hekimlere karşı öyle bir savaş var ki; bu savaşı verenler kazanırlarsa aslında kaybedecekler” diye ifade eden Barut, sağlık hizmetinin korkuya esir olması durumunda ciddi aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti. İnsan sağlığı için yapılan her müdahalenin risk içerdiğini dile getiren Barut, “Riski kabul etmediğiniz sürece size hayati işlemler yapılamaz ve yaşama/yaşatma seçeneği de kalmaz” dedi. Barut’un, “Her geçen gün daha da zorlayıcı ve kötüye giden bir sistemin içindeyiz. Yazık..” cümlesiyle bitirdiği paylaşımı sağlık sistemindeki olumsuzluklara daha hızlı ve etkili çözümler bulunması gerektiğini düşündürdü.

İstanbul - Naciye Kaynak Doyran

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