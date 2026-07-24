Irkçılık güç kazanmamalı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede ırkçılık ve aşırı sağcı ideolojinin yeniden güç kazanmasına asla izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Münih’te gerçekleşen ırkçı terör saldırısının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Steinmeier, saldırıda ölen 9 kişiyi anarak, bu olayın yalnızca kurbanların ailelerini, Münih kentini ya da Bavyera eyaletini değil, tüm Almanya’yı derinden etkilediğini dile getirdi. Steinmeier, aşırı sağcı ideolojinin Almanya tarihinde milyonlarca insanın ölümüne yol açtığını vurgulayarak, “Bu tür bir düşünce biçiminin ülkemizde yeniden yer edinmesine asla göz yummamalıyız. Antisemitizm ve ırkçılığın toplumumuzda yeri olmamalıdır” ifadelerini kullandı.
AA