Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz sana tarafımızdan ibret ve tefekkür kaynağı bir kitap verdik. Kim o kitaptan yüz çevirirse, kıyamet gününde ağır bir günahı yüklenmiş olur. Tâhâ Sûresi: 99-100 HADİS: Yanında ismim anıldığı halde bana salâvat getirmemesi kişiye cimrilik olarak yeter. Camiü’s-Sağir, No: 2985

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