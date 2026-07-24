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24 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Yeni Parti kuruldu - Özgür Özel, CHP'den istifa etti - Kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

24 Temmuz 2026, Cuma 14:53
CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği bildirildi.

Özel'in "basın bilgilendirme grubu"ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor.

Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzaladığı anlara ilişkin görüntüsü de paylaşıldı. Özel evrakları imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Partinin kuruluş işlemlerini yürütmek üzere oluşturulan 5 kişilik heyet, saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına geldi.

Heyet, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından partinin kuruluş dilekçesini, kurucular listesini ve ilgili belgeleri İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine teslim etti.

Başvurunun ardından Ankara Milletvekili Murat Emir, Bakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti ile büyük ve umut dolu bir yolculuğa çıktıklarını belirten Emir, şöyle konuştu:

“Türk siyasi tarihinde umut ediyoruz ki çok önemli bir kilometre taşı olacak Yeni Partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz. Biraz önce İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürler de tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak. Biz Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, 91 milletvekilimizle bu partimizin kuruluş aşamasını bugün bitiriyoruz ve bugünden sonra da çok daha güçlü, daha kurumsal olarak yine meydanlardayız, alanlardayız, tarlalarda, fabrikalarda, üniversitelerdeyiz. ”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emir, bugün yalnızca Yeni Parti'nin kuruluşu için başvuruda bulunduklarını, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Başkan seçimini yapmayı planladıklarını söyledi.

Kuruluş sürecine ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile görüştüklerini aktaran Emir, Bakanlık bürokrasisinin gerekli işlemleri yerine getirdiğini belirterek teşekkürlerini iletti.

Emir, "Umuyoruz ki yeni partimiz çok önemli hizmetler yapacak, Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yer alacak, iktidar olacak ve bugün Lozan'dan sonra yine güzel bir gün, başlangıç olarak kutlanacak." diye konuştu.

Emir, partinin kuruluşunda 91 milletvekilinin yer aldığını bildirdi.

Kuruluş başvurusunun İçişleri Bakanlığınca işleme alınmasının ardından, sunulan belgeler ve kurucular listesine ilişkin inceleme süreci yürütülecek.

AA

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