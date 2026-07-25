Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نورڭ استادى و مأخذى و سعيدڭ ده چوق زماندن بَرى بر وردى اولان بعض آيتلر، بر حزبِ قرآنى صورتنده بر قسم طلبه‌لرڭ آرزولريله قلمه آلينمش. Nurdan Katreler Risale-i Nur’un üstadı ve me’hazı ve Said’in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı ayetler, bir hizb-i Kur’ânî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 480

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