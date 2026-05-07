Trump'tan şimdi de AB'ye 'yüksek tarife' tehdidi - 4 Temmuz'a kadar süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) ticaret anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için 4 Temmuz'a kadar süre tanıdığını, aksi takdirde AB'ye yönelik tarifelerin daha yüksek seviyelere çıkarılacağını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile verimli bir görüşme yaptığını kaydetti. Görüşmede birçok konunun ele alındığına işaret eden Trump, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda tamamen hemfikiriz. Kendi halkını katleden bir rejimin, milyonları öldürebilecek bir bombayı kontrol edemeyeceği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Trump, şöyle devam etti: "İskoçya'nın Turnberry kentinde imzaladığımız, tarihin en büyük ticaret anlaşmasında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmesini sabırla bekliyorum. AB'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getireceği ve anlaşma gereği gümrük vergilerini 0'a indireceği sözü verilmişti. Ülkemizin 250. kuruluş yıl dönümüne (4 Temmuz 2026) kadar onlara süre tanımayı kabul ettim, aksi takdirde ne yazık ki gümrük vergileri, derhal çok daha yüksek seviyelere çıkacak." Trump, geçen hafta tarifeleri yükseltme tehdidinde bulunmuştu ABD ile AB arasında geçen yıl sağlanan ticaret anlaşması kapsamında AB ülkeleri, ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı. Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 262

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.