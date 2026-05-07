"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Almanya, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor

07 Mayıs 2026, Perşembe 23:13
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemi geçirdiğini söyledi.

Merz, Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun süredir devam eden yapısal sorunların Alman ekonomisini zorladığını belirtti.

Çok sayıda küresel krizin Alman ekonomisini büyük bir baskı altına aldığını ifade eden Merz, "Bu muhtemelen ülkemiz için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönem." dedi.

Merz, tartışmalı bütçe kesintilerini ve sosyal güvenlik sisteminde planlanan reformları anımsatarak, bu önlemlerin Almanya'yı korumak için gerekli olduğunu savundu.

Dünyanın yeniden şekillendiğine işaret eden Merz, "Bazen haftada bir olmak üzere, her geçen gün kapsamı genişleyen yeni krizlerle karşı karşıyayız. Bu durum bizi doğrudan etkiliyor. Ekonomik zarara yol açıyor ve bizim de değişmemiz gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Merz, yeni döneme hep birlikte uyum sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Daha da önemlisi, sadece uyum sağlamakla kalmamalıyız, kendimizi dönüştürmeli ve ülkemizi daha dayanıklı hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz

    Memurlara prim uyarısı

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor

    Letonya'dan Rusya’ya protesto notası

    Bayram tatiline zam gölgesi

    Çocuklar risk altında

    Trump'tan şimdi de AB'ye 'yüksek tarife' tehdidi - 4 Temmuz'a kadar süre verdi

    Almanya, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en zorlu dönemini yaşıyor

    AB'den ''hantavirüs'' açıklaması

    Hantavirüs şüphesiyle 3 yolcusu tahliye edilen gemiyle ilgili son durum?

    Yurt geneline hafta sonu için yağışlı hava uyarısı!

    İsrail'e en çok silah satan AB ülkeleri: Fransa, Almanya ve Yunanistan

    "Askeri olarak yenilmiş durumdalar"

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AKP’li Usta: Atatürk’ün izindeyiz
    Genel

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha - Günay: Kanunsuz suç olmaz - Babacan: Toplu cezalandırma kabul edilemez
    Genel

    Uysal: Esnafa nefes değil yük getiriliyor
    Genel

    Selvi: Vatandaşın sofrası küçülüyor
    Genel

    AB değerlerine yakışmadı - Hükümetlerden İsrail’le ticarete tam gaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Memurlara prim uyarısı
    Genel

    Bayram tatiline zam gölgesi
    Genel

    Uluslararası Af Örgütünden AB'ye bir çağrı daha: İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya al!
    Genel

    Çocuklar risk altında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.