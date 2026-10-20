Doğal gazdaki yükseliş Türkiye'yi vuracak

Küresel düzeyde yaşanan gerilimler, petrol ve doğal gaz fiyatlarının tırmanmasına ve tarihî zirvelere taşınmasına yol açıyor.

Hollanda merkezli, Avrupa doğal gaz piyasasının gösterge fiyatı TTF sanal ticaret noktasında işlem gören doğal gaz vadeli kontratları, 13 Ekim’de yaklaşık 86 avro/MWh, 14 Ekim’de 87 avro/MWh düzeyini gördü. Buna göre her 1000 metreküp gazın fiyatı 1000 doların üstüne çıktı. Enerji uzmanı Emre Ertürk, bu gelişmenin Türkiye'nin doğal gaz ithalat maliyetleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. TTF'deki fiyat hareketinin Türkiye'nin özellikle LNG tedarik maliyetlerini artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ankara - Anka

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