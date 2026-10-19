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19 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

BM’den Kahreden Karar: Gazze’de 500 Bin Kişiye Gıda Yardımı Kesiliyor!

19 Ekim 2026, Pazartesi 15:30
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), fon yetersizliği sebebiyle Gazze Şeridi’ndeki insani yardım operasyonlarında devasa bir kesintiye gidildiğini açıkladı. Alınan kararla birlikte 500 bin Gazzeli hayati önem taşıyan gıda yardımlarına erişimini tamamen kaybedecek.

Dünyanın en büyük insani yardım kuruluşlarından biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), kronik finansman yetersizliği sebebiyle Gazze’de 500 bin kişiye yönelik yardımları sonlandıracağını duyurdu. Bölgede gıda güvenliği kriz seviyesine ulaşmışken gelen bu haber, milyonlarca insanın açlık riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olacak.

Ekim 2025'teki ateşkes ilanından bu yana her ay yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye gıda ulaştıran WFP, bu ay itibarıyla yardım ulaştırılacak kişi sayısının 1 milyon 100 bine düşürüldüğünü bildirdi.

 

Sıcak Yemek Dağıtımı Yarı Yarıya Azaldı

WFP tarafından yapılan açıklamada, finansal krizin operasyon sahnesine yansımaları şu şekilde aktarıldı:

  • Günlük Yemek Sayısı Düştü: Gazze genelinde günlük olarak dağıtılan sıcak yemek sayısı 250 binden 150 bine indirildi.
  • Sarı Hat Bölgesinde Kısıtlama: İsrail ordusunun kontrolü altında bulunan Sarı Hat yakınlarında yaşayan Filistinlilere her gün sağlanan sıcak yemek hizmeti, artık iki günde bir verilecek.
  • Batı Şeria da Etkilendi: Finansman krizi yalnızca Gazze'yi değil, işgal altındaki Batı Şeria'yı da vurdu. Batı Şeria'da yardım sağlanan kişi sayısı 400 binden 200 bine düşürüldü.

 

Gazze Nüfusunun Yüzde 67'si Akut Açlık Çekiyor

WFP’nin yayımladığı son rapora göre Gazze Şeridi'ndeki insani trajedinin boyutları korkutucu seviyede. Raporda öne çıkan başlıklar şunlar:

  • 1,4 Milyon Kişi Akut Gıda Güvensizliği Yaşıyor: Gazze nüfusunun %67’si düzenli gıdaya erişemiyor.
  • 200 Bin Kişi Ölüm Sınırında (4. Aşama): Yaklaşık 200 bin Filistinli, açlığa bağlı ölümlerin önlenmesi için acil gıda yardımına ihtiyaç duyulan "Acil Durum" (4. Aşama) şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
  • Çocuklar Yetersiz Besleniyor: Gazze'deki çocukların yalnızca beşte biri (1/5) gelişimleri için yeterince çeşitli beslenebiliyor.

 

Ekonomik Çöküş ve İşsizlik %80'i Aşmış Durumda

Bölgede sağlık, temiz su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale gelirken, ekonomik çöküş de açlığı tetikliyor. Gazze’de yaşayanların yüzde 80’inden fazlasının işsiz olduğunu vurgulayan WFP, market ve pazarlarda taze sebze, meyve ya da protein kaynakları bulunsa dahi, ailelerin bunları satın alacak hiçbir ekonomik gücünün kalmadığını altını çizerek belirtti.

Küresel bağışçılara acil yardım çağrısında bulunan kuruluş, fon sağlanmadığı takdirde bölgedeki insani felaketin geri dönülemez bir noktaya ulaşacağı uyarısında bulundu.

 

 

AA

Etiketler: Gazze gıda yardımı, BM Dünya Gıda Programı, Gazze açlık krizi
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