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19 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Sel gitti, sorular kaldı

19 Ekim 2026, Pazartesi 02:30
Selin ardından dere yataklarındaki yapıların yıkılacağı açıklandı. Ancak bu yapılara verilen izinler ve yıllardır süren betonlaşma cevap bekliyor.

Selin sebebi çarpık şehirleşme
Şehir Plancıları Odası: "Sebep, rant odaklı politika"

İstanbul’da can kayıplarına ve büyük hasara yol açan selin ardından, dere yataklarındaki yapılar yeniden gündemde. Vali Davut Gül’ün bu yapıların yıkılacağını açıklaması, yıllardır süren yapılaşmaya kimlerin izin verdiği sorusunu beraberinde getirdi.

Bu binaları kim dikti?

İstanbul’da dere yatakları ve su havzalarının çevresindeki yapılaşma, selin ardından yeniden tartışılıyor. Kağıthane Deresi’nin yatağı ve çevresinde rezidans, alışveriş merkezi ve ofislerden oluşan Vadi İstanbul projesi bulunuyor. Cendere Vadisi’nde de eski sanayi alanlarının dönüşümüyle plazalar, rezidanslar ve alışveriş merkezleri inşa edildi. Basın Ekspres hattında otel ve yüksek yapılarla yoğun bir yapılaşma oluşurken, Ispartakule’de Kanal İstanbul güzergâhı ve su akış yolları çevresinde konut projeleri yükseldi. Sazlıdere Havzası’nda da yeni konut projeleri ve şantiyeler gündemde. Şehir plancıları ve çevre örgütleri, bu tür projelerin doğal su akışını ve havzaları tehdit ettiği uyarısında bulunuyor.

‘ÇILGIN PROJE’ SULAR ALTINDA

AKP iktidarının uzmanların tüm bilimsel uyarılarına rağmen ‘çılgın proje’ diyerek ambalajladığı Kanal İstanbul güzergahında rant hırsı bir kez daha felaketlere kapı araladı. Şehrin doğal su havzası olan ve İstanbul’un geleceğini koruyan alanların imara açılmasıyla yükselen güzergâhtaki TOKİ inşaatları, yaşanan şiddetli yağışta adeta suya gömüldü. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri tarafından paylaşılan görüntülerde binaların ilk katına kadar su biriktiği ve sularda çöplerin yüzdüğü görüldü. Projeyle Megakente ihanet edildiğini ifade eden gönüllüler “Yıllardır su havzası olarak kalmış bu alanı imara açmak ne kadar doğru” diye sordu.

Haber Merkezi

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Ayazağa’da yıkım başladı

İstanbul’da sel ve su baskınının etkilediği Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki dere yatağında bulunan bazı yapıların yıkımına başlandı. Bölgedeki derede ıslah çalışması yapılması amacıyla dere yatağına inşa edilen Kur’ân kursu, Ayazağa Atatürk Stadı ve 16 dükkan ile lojmanların bulunduğu yapıların yıkımına karar verildi. Bunun üzerine ilk olarak stadın yıkımı gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül de bölgeye gelerek yıkımı yapılan dükkanların sahipleriyle görüştü. Vali Gül, İstanbul’da sel ve su baskınının en çok etkilediği bölgelerden Ayazağa Mahallesi’nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, selde kaybolan üç vatandaşa henüz ulaşamadıklarını, çalışmaların gece ve yarın da devam edeceğini, polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD timleri ve AFAD koordinasyonundaki akredite kuruluşların arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İstanbul-aa

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Pendik’te sele kapılan 2 kişi aranıyor

İstanbul’un Pendik ilçesinde etkili olan sağanak, Büyük Dere’nin taşmasına yol açtı. Taşkın sırasında dere yatağındaki yoldan geçen ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Araçtakilerden M.D.E. kendi imkânlarıyla kurtulurken D.A. ve F.D. akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, Sualtı Arama Kurtarma ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 kişi ile otomobili bulmak için üç ayrı noktada arama başlatıldı. Kurtulan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken arama çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi

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Sapanca’da hasar büyük

Sakarya’da etkili olan sağanak sebebiyle Sapanca’da birçok noktada dereler taştı, tarım arazileri ve evlerin giriş katlarını su bastı. Sapanca ilçesinde mahalleler arasında ulaşımı sağlayan bazı köprüler yıkıldı, bazı yollar kısmen çöktü. Şükriye Mahallesi’nden geçen dere, debisinin artması sonucu taştı. Sürüklenen 1 araç dere içinde ağaca takıldı, yollarda çökme oluştu, konaklama tesislerine ait bungalovlar zarar gördü. Devlet Su İşleri ekipleri, derede ıslah çalışması yaptı. Dereköy mevkisinde ise bazı mahalle yolları ulaşıma kapatıldı. “Turuncu” kod uyarısı devam eden kentte ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekletiliyor.

Sakarya-aa

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