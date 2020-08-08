"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Türk aileler Beyrut'taki dehşet anlarını anlattı

08 Ağustos 2020, Cumartesi 17:16
Lübnan'da yaşayan Türkler, başkent Beyrut'u 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle sarsan şiddetli patlamada yaşadıkları dehşet anlarını zihinlerinden silemiyor.

Beyrut'ta ikamet eden Türk aileler, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama anında yaşadıkları şoku anlattı.

İki yıldır ailesiyle Lübnan'da yaşayan Fatih Ermiş, patlamanın yaşandığı gün işten geldikten sonra ailesiyle başkentteki alışveriş merkezlerinden Beyrut Çarşıları'na gittiklerini söyledi.

Eşi ve büyük kızını indirdikten sonra aracı park etmek üzere yer baktığını aktaran Ermiş, küçük kızı Maneli ile bir ara sokakta aracı park etmek üzereyken patlamanın meydana geldiğini ifade etti.

Ermiş, patlamanın yaşandığı anı şu sözlerle aktardı:

"Patlamanın yaşandığı ilk anda yanımızdaki binada bir bomba patladığını zannettim. Çok güçlü bir şok dalgasıyla karşılaştık ve bu şoku arka arkaya 3 dalga gibi hissettim. Bunun üzerine araçta bulunan küçük kızım ağlayıp bağırmaya başladı. Arabanın bütün camları kırıldı ve metal aksamı yamuldu, arabada delikler oluştu."

Patlamanın etkisiyle araçta büyük hasarın oluştuğu ancak hala yol gidebildiğine işaret eden Ermiş, "Ana yola geri çıktığımda patlamanın küçük bir olay olmadığı ve çok daha büyük bir bölgeyi etkilediğini anladım." ifadelerini kullandı.

"Camlar patlamış, yerlerde yaralılar yatıyordu"

Azize Ermiş de Beyrut Çarşıları'nda dolaşırken büyük bir patlamanın yaşandığını belirterek, o anı şu sözlerle anlattı:

"Büyük bir ses duyuldu ve tavanlar düşmeye başladı. Yanımdaki kızım çok korktuğundan ağlayarak çığlıklar attı. AVM'den çıkmaya çalıştık. O sırada eşim aradı ve bizleri indirdiği yere gitmemizi istedi ancak olayın şokuyla orayı hatırlayamıyorduk. Çok zor anlardı. Camlar patlamış, yerlerde yaralılar yatıyordu. Korku büyüktü ancak şükürler olsun ki; sağ salim birbirimize kavuştuk."

Ermiş ailesinin küçük kızları Aneyta da şunları paylaştı:

"O patlama anında ben gerçekten inanılmaz derecede korktum. Bomba patladığını düşündüm ancak bomba olmadığı söylendi. AVM içindeki yürüyen merdivenler bile çalışamaz hale geldiğinden babamı zor bulabildik. Arabanın tuzla buz olduğunu gördükten sonra eve geldik. Evde de patlamanın etkisiyle camlar halıların üzerine dağılmış durumdaydı."

"İsrail saldırısı olarak düşündüm"

Beyrut'ta yaşayan ve söz konusu şiddetli patlama sonucu oğlu ağır yaralanan Türk vatandaşı Hac Fuad, patlamanın meydana geldiği anları, "Yerin sarsıldığını hissettim ve daha sonra patlama sesi geldi. Dışarı çıktığımda duman görünce İsrail'in hava saldırısı gerçekleştirdiğini düşündüm." dedi.

Daha sonra oğlu Muhammed'i göremeyince paniklediğine dikkati çeken Fuad, her tarafa baktıktan sonra kendisini hastanede yoğun bakımda tedavi altına bulduğunu belirtti. Fuad, oğlunun durumunun düzelmeye başladığını söyledi.

Lübnan'da doğup büyüyen Türklerden Ahmed Ramazan ise o anın dehşetine dair şunları kaydetti:

"Patlamanın etkisi sonucu tüm binalarda kırıklar oluştu. Can havliyle kendilerini dışarıya atan insanlar ağlayarak çığlıklar atıyordu."

Lübnanlılar yaralarını sarmaya çalışıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlamadan en çok etkilenen limana yakın yerleşim yerlerindeki enkazlar, gönüllülerin yardımlarıyla kaldırılmaya çalışılıyor.

Lübnan Sağlık Bakanı Müsteşarı Rıza el-Musavi, söz konusu patlamada ölenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 6 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 88
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de son 24 saatte 1308 ölüm ve 64 bin yeni vaka!

    Türk aileler Beyrut'taki dehşet anlarını anlattı

    Aliya İzetbegoviç dualarla yad edildi

    Kayseri '12 Ağustos'a odaklandı

    Muğla yine yanıyor

    Çin’de ''hıyarcıklı veba'' sebebiyle bir kişi daha öldü

    Salgının ağır seyrettiği Brezilya, Meksika ve Hindistan'ın son 24 saati

    Afrika'da da bilanço ağırlaşıyor

    Geriye enkaz yığınları kaldı

    Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

    Ekonomi öngörülebilir olmaktan çıktı... Bedeli vatandaş ödeyecek!

    Yunanistan’ın Ayasofya İnadı

    Yayın dünyası zaafiyet içinde

    Beyrut’un hikâyesi

    Türkiye, AB için önemli bir ortak

    Bitlis'in Hizan ilçesinde deprem

    İçişleri Bakanlığı "Orman Yangınları" konulu genelge yayımladı

    Aksaray’da maske takmak zorunlu oldu

    New York'taki okullara sonbaharda yüz yüze eğitim izni verilecek

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamanın nedenleri netleşmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kısa bir ara
    Ahmet BATTAL

    Kanun hükmünde tımarhane
    Misbah ERATİLLA

    Musa Anter ve uzun yaşamak
    Yasemin YAŞAR

    Şeytanı ailece kovmak
    Genel

    Ekonomi öngörülebilir olmaktan çıktı... Bedeli vatandaş ödeyecek!
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbaz yöneticiler halkı nasıl aldatır?
    Genel

    Yunanistan’ın Ayasofya İnadı
    Risale-i Nur'dan

    Dünyanın üç yüzü var
    Cevher İLHAN

    “Eleştiri hakkı”nın gasbı...
    Mehmet ÇETİN

    İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeler başlarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.