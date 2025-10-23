"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

“Türkiye AB üyesi olmalı”

23 Ekim 2025, Perşembe 20:47
İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İspanya Millî Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, “Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasından ve mallarının ve vatandaşlarının serbest dolaşım hakkına sahip olmasından yanayız” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, “İspanya, güvenilir bir NATO müttefiki olarak, Patriot bataryalarının konuşlandırılmasıyla hava savunmamıza değerli katkılar sunmaya devam ediyor” diye konuştu. İspanya’nın uluslararası meselelerdeki bütüncül yaklaşımının, 20 yıl önce Türkiye ile İspanya’nın birlikte oluşturduğu Medeniyetler İttifakı’nın benimsediği ilkeleri yansıttığını vurgulayan Bozay, “Bu ilkeler, ortak geleceğimiz için önemli bir rehberdir” dedi.

Ankara - Anka

