61 milyon ton enkazla kaplanmış olan Gazze'de enkaz altında hâlâ binlerce ölü var!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin 61 milyon ton enkazla kaplandığını belirtti.

BM Nüfus Fonu yetkilisi: Gazze'de gördüklerimi unutamayacağım!

Katil ateşkes tanımıyor: Esirleri aldı tehdide başladı - Hamas’tan garantör ülkelere çağrı

Gazze'deki çocuklar şokta!

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde oluşan yıkıma dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı da gösteren bir video paylaşan UNRWA, Gazze Şeridi'nin geniş alanları kaplayan 61 milyon ton enkazla kaplandığını aktardı.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları sonucu bazı mahallelerin tümüyle yok olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Filistinli aileler ise hala İsrail'in insani yardım girişine ilişkin kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki enkazlar arasında konaklama ve su bulmaya çalışıyor."

İsrail'in getirdiği yasaklara rağmen UNRWA ekiplerinin Gazze Şeridi'ndeki hayat kurtarıcı yardımlarını yapmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, zorlu şartlara rağmen Gazze'deki çalışmaların süreceği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 234 Filistinli şehit oldu, 170 bin 373 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, basının Gazze'ye erişimi davasını 30 gün daha erteledi

İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Basın Örgütü'nün (FPA) Gazze'ye bağımsız basının erişimi için İsrail hükümetine karşı açtığı davayı 30 gün erteledi.

İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'de görev yapan basını temsil eden FPA'nın (Foreign Press Association), basının Gazze'ye özgür erişimine ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davanın duruşması görüldü.

FPA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Gazze'ye basının erişimi konusunda İsrail hükümetine 30 gün daha süre vermesinin "hayal kırıklığı" oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahkeme, hükümetten 30 gün içinde net bir pozisyon ortaya koymasını talep etti. Umarız ki Mahkeme, devletin bu konudaki geciktirmelerine karşı katı bir tutum ortaya koyacaktır."

Tel Aviv yönetimini "basının Gazze'ye girişini önlemek için oyalama taktiklerine başvurmakla" suçlayan FPA, "İsrail hükümetinin son iki yılda sürekli gazetecilerin Gazze'ye girişini engellediğini, görevlerini yapmalarına ve kamunun bilgi alma özgürlüğüne zarar verdiğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Gazze'ye iki yıldır düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırım suçuyla yargılanan İsrail, son iki yıldır basının Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail ordusu, Gazze'de öldürdüğü basın mensuplarını doğrudan hedef almakla suçlanıyor.

İsrail'in hem uluslararası basının Gazze'ye erişimini engellemesi hem de Gazze'deki basın mensuplarını doğrudan hedef alması, uzmanlar tarafından "gerçekleri örtme çabası olarak" değerlendiriliyor.