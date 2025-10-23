"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Vergi ve zam bütçesi

23 Ekim 2025, Perşembe 20:49
Muhalefet, 2026 bütçesini “vergi ve zam bütçesi” sözleriyle eleştirirken, “İnsanımız neye göre bütçesini yapacak?” diye sordu.

TBMM Genel Kurulu’nda Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne ilişkin konuşan Grup Başkanvekilleri iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bütçenin zenginin bütçesi, yoksulun kabusu olduğunu belirterek, “Bu bütçe, her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yaptığı bir bütçe olmadığı gibi milletin de bütçesi değil; zenginin bütçesi, yoksulun kâbusu, tersinden Robin Hood bütçesi, zenginden değil yoksuldan alıp zengine veren bütçe, faiz bütçesi, hayal bütçesi, cari açık bütçesi, modern bir Düyun-ı Umumiye bütçesi, Mehmet Şimşek’in vergi ve zam bütçesi bu” ifadelerini kullandı. 

***

İnsanımız neye göre bütçesini yapacak?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Nerede tasarruf, nerede maliyeyle ilgili yapılmış olan planlama? Ancak garibanın sırtına, emekçinin, işçinin, memurun sırtına binerek uygulanmaya çalışılan bir ekonomi politikası var. Neye göre asgarî ücreti belirleyeceksiniz? Yüzde 30’a göre mi yoksa öngördüğünüz yüzde 16 enflasyona göre mi? Dünyanın hiçbir ülkesi yüzde 16-17 enflasyon oranı açıklayıp sonra bunu yüzde 20-21’e revize etmez ya, yüzde 0,1, 0,2 sapma olur. İşçimiz, insanımız neye göre bütçesini yapacak, hangi rakamı esas alacak? Gelecekle ilgili korkunç bir belirsizlik var” dedi.

Ankara - Anka

***

Yeni vergiler acıtacak

Vergi oranlarında düzenleme, KDV’de istisnalarının daraltılması, gayrimenkul ve tapu işlemlerinde vergi değişiklikleri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kamu gelirlerinin arttırılması ile bütçe dengesinde düzenlemeleri içeren 36 maddelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeyle, bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerine yönelik genel istisna kaldırılacak. Bu istisna yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar için yeniden düzenlenecek. Düzenlemede, krediyle alınan konutlarda kiraya verilen gayrimenkuller için ödenen faizlerin gider olarak indirilmesine ilişkin vergi avantajındaki farklılık azaltılacak. Kredili ve kredisiz alımlar arasında vergi yükünün eşitlenmesi amaçlanıyor.

Ankara - Anka

