Ali Ergün Ağabey dualarla

İzmir, Çamdibi Nur Talebelerinden ve gazetemizin müdakkik okuyucularından Ali Ergün Ağabey vefat etti. Ali Ergün'ün cenazesi Taşköprü Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Risale-i Nur’u nasıl tanıdı? 1944 yılında Kula’nın Emre Köyü’nde doğan Ali Ergün, Yeni Asya'ya yaptığı açıklamada Risale-i Nurlarla tanışmasını şöyle anlatmıştı: "1964 yılında askere gittim. Askerde arama yapılınca bende dînî kitap buldular. Bana, “Sen Nurcu musun?” diye sordular. Ben o zaman Risale-i Nurlar’ı tanımıyordum. 1966 yılında askerden gelince akrabamız marangoz Ahmet Ertaş bana Küçük Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Ramazan Risalesi ve Uhuvvet Risalesi, bu dört kitabı verdi. Ben de bu kitapları okudum. Çok hoşuma gitmişti. (Böylece tanımış oldum.)" İZMİR - SALİH SÜTÇÜOĞLU

