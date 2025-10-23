İslam Dünyasına birlik çağrısı

Dünya İslâm Âlimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadağî, İslâm ümmetinin yeniden yapılandırılması için siyasî birlik ve ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ise, “İslâm dünyası acilen özüne dönmeli” dedi.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi

Gaziantep İslâm Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen “Gaziantep Forum 2” programı, Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Dünya İslâm Âlimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadağî, moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un gerçekleştirdiği panelde Batı’nın bir sistematiğe bağlı ilerlediğini ifade ederek, İslâm âleminin stratejik bir vizyona ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Karadağî, İslâm dünyasının bilime ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, “İslâm ümmetini yeniden yapılandırmak gerekiyorsa büyük çabaya ihtiyaç vardır. Bence aşama aşama gidelim, birliktelikle başlayalım. Meselâ ekonomik işbirliğiyle başlayabiliriz. Avrupa’ya baktığımızda şu anki noktaya nasıl geldi? Temellerinde ekonomi vardı. Ortak pazar kurdular, şu an tek pazar, tek ülke, tek para biriminden bahsediyorlar. Ekonomi işbirliği bu işin temeli olabilir.” dedi.

Müslümanlar özüne dönmeli

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ise: “İslâm dünyası, acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorundadır. Kendi imkân ve potansiyelinin farkına varmak ve yaşadığı sıkıntılara Kur’ân, sünnet ve kendi medeniyet köklerinden çözümler bulmak durumundadır.” ifadelerini kullandı.

İslâm dünyasının her alanda bilgiyi yeniden üretip onu bilince dönüştürecek çalışmalara hız vermesi gerektiğini ifade eden Arpaguş, “Bu, bağımsızlığın ilk adımı olacaktır. Zira ilmî ve fikrî bağımsızlığını sağlayamayan toplumlar, başka fikirlerin ve kültürlerin tahakkümüne karşı bir direnç gösteremeyecektir. Bizlere düşen, öncelikle Kur’ân, sünnet ve medeniyet müktesebatımızla bağımızı güçlendirmektir. Yürekleri ve zihinleri vahdet şuuruyla birleştirerek temel meselelerde ortak akıl, yaklaşım ve hareket tarzı geliştirmektir.” diye konuştu.

