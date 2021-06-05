'Türkiye, AİHM kararlarını yok sayıyor'

Önde gelen bir grup insan hakları örgütü, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına derhal uyması, aksi halde hakkında ihlâl dâvâsı açılması konusunda ısrar etmesi gerektiği görüşünü savundu.

Açıklamada 7-9 Haziran 2021’de yapılacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında Türk hükümetinin insan hakları savunucusu Osman Kavala ve Kürt siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep eden iki AİHM kararını uygulamadaki başarısızlığının gözden geçirileceği hatırlatıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları Dâvâ Destek Projesi yaptıkları açıklamalarda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni Türkiye’nin yükümlülüklerine ve mahkeme kararlarına uymasını sağlamak için mevcut bütün tedbirleri kullanmaya çağırdı.

Sembol dâvâlar

Bu sembol nitelikteki kararların yasal olarak bağlayıcılığı olduğu belirtilen açıklamada, Türk yetkililer Strazburg’daki mahkemeyi yok saymakla ve Bakanlar Komitesi’nin Kavala ve Demirtaş’ın serbest bırakılması kararını görmezden gelmekle suçlandı. Türkiye İnsan Hakları Dava Destek Projesi’nden Helen Duffy ise, ‘‘Türk yetkililer Avrupa Mahkemesi’nin yetkisinden sıyrılmak için aynı olguların yeniden sınıflandırılmasına dayanarak Kavala ve Demirtaş hakkında yeni suç dâvâları açma taktiğini benimsediler’’ diyerek mahkemenin kararlarına karşı bu ‘‘alaycı tutuma’’ Bakanlar Komitesi tarafından ciddî şekilde karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti.