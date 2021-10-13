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14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı artıyor'

13 Ekim 2021, Çarşamba 21:30
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’ye yönelik Mavi Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının arttığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu'nun ana oturumunda, küresel enerji piyasaları ve güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

 

Salgın dönemi nedeniyle yaşanan krizin, küresel enerji piyasalarını derinden etkilediğine işaret eden Putin, "Geçen yıl küresel enerji tüketimi yüzde 4,7 düştü. Bu düşüş sektör için son 70 yılda yaşanan en ciddi şoktu. Talepteki düşüş nedeniyle fiyatlar da düzeltmeye gidildi, örneğin Avrupa'da doğal gaz maliyeti 2018'e kıyasla 2,5 kat düştü." diye konuştu.

Petrol piyasalarında da önemli gelişmelerin yaşandığını anımsatan Putin, "Hiçbirimiz, petrol fiyatlarının tarihte ilk defa eksi bir değere düşeceğine inanamazdık. Ancak geçen yıl petrolü depolamak, petrolün kendisinden daha pahalı hale geldi." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili Rusya'nın "destek vermeye" hazır olduğunu belirten Putin, "Gaz sevkiyatını daha fazla artırmamız istenirse, artırmaya hazırız. Ortaklarımızın bizden istediği kadar artırabiliriz. Asla reddetmedik." ifadesini kullandı.

"Gaz sevkiyatımız artıyor"

Putin, Avrupa'ya çeşitli rotalardan gaz sevkiyatını artırdıklarına dikkati çekerek, "Türkiye'ye Mavi Akım rotasıyla, TürkAkım ve Ukrayna üzerinden de gaz sevkiyatlarını artırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupalı yetkilileri suçlayan Putin, "Avrupa'daki enerji krizi doğal gaz açığından ötürü kaynaklanmadı. Avrupa'daki gaz fiyatları elektrik açığı nedeniyle yaşandı. Bazı ortaklarımızın yaptığı gibi, kendi hatalarından ötürü başkasını suçlamaya gerek yok. Elektrik açığı ise rüzgar enerjisi eksikliğinden yaşandı. Avrupa depolama tesislerini zor durumda bırakan sert kışın ardından, Avrupalılar spot piyasasına güvendiler." dedi.

Son 10 yıldır Avrupa enerji piyasalarında sistematik hatalar yapıldığını öne süren Putin, "Avrupa'da büyük çaplı bir piyasa krizine neden oldular. Nükleer enerji ve doğal gaz, elektrik üretiminde ana kaynaklarken, böyle krizler yaşanmıyordu." sözlerini sarf etti.

Silahlanma yarışı nedeniyle ABD'ye suçlama

Konuşmasında küresel siyasi gelişmelere yer veren Putin, "Silahlanma yarışı maalesef hızlanıyor. Bu yarış, ABD'nin Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çekilmesiyle başladı." diye konuştu.

ABD'nin, Afganistan'da bir trajediye neden olduğunu vurgulayan Putin, "Özgürlük ve demokrasi, belirli bir halkın kültürü ve gelenekleriyle ilişkilendirilemez. ABD, Afgan halkının geleneklerine, kültürüne ve tarihine meydan okuyarak, Afganistan'a girdi. Sonuç ise trajedi oldu." düşüncesini dile getirdi.

Güney Çin Denizi'ndeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini anlatan Putin, "Güney Çin Denizi'ndeki tüm sorunların, dış müdahale olmadan, uluslararası hukuk kapsamında çözülmesi için bölge ülkelerine fırsat verilmesi gerektiğine inanıyoruz." yorumuna yer verdi.

AA

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