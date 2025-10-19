"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

19 EKİM 2025 PAZAR

19 Ekim 2025, Pazar
AYET:

Allah gökten bir su indirdi de, yeryüzünü ölümünden sonra onunla diriltti. Kulak veren bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.

Nahl Suresi: 65

HADİS:

Seni ziyaret etmeyeni ziyaret et. Sana hediye vermeyene hediye ver.

Camiü’s-Sağir, No: 2633

