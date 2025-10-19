Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah gökten bir su indirdi de, yeryüzünü ölümünden sonra onunla diriltti. Kulak veren bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır. Nahl Suresi: 65 HADİS: Seni ziyaret etmeyeni ziyaret et. Sana hediye vermeyene hediye ver. Camiü’s-Sağir, No: 2633

