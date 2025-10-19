Bakan Şimşek’e göre her şey yolunda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda iyi bir ilerleme kaydedildiğini ileri sürerek “Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm koşulların uygun olduğunu söyleyebilirim” dedi. Washington’da bulunan Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) Yıllık Üye Toplantısı’nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, “Genel olarak dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor, bütçe açığı uluslararası standartlara göre oldukça makul düzeyde ve dış dengesizlikler büyük ölçüde giderildi. Bunu kalıcı hale getirmek için yapısal reformları hızlandırmamız gerekiyor” dedi. Enflasyonda tek hane hedefi Enflasyonda iyi bir ilerleme kaydedildiğini belirten Şimşek, “Bu yılı muhtemelen yüzde 30 ile kapatacağız, geçen sene bu oran yüzde 44 idi, ondan önceki sene ise yüzde 65. Gelecek yılı yüzde 10’lu seviyelerde, sonraki yılı ise tek haneli rakamlarda tamamlamayı umuyoruz” diye konuştu. AA

