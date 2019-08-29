"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ukrayna'da yeni başbakan belli oldu

29 Ağustos 2019, Perşembe 18:51
Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenkskiy'in parlamentoya önerdiği Aleksey Gonçaruk yeni hükümetin başbakanı oldu.

Ukrayna'da erken genel seçimlerin sonrasında Verkhovna Rada ismiyle anılan parlamentoda yemin eden milletvekilleri ilk genel kurul toplantısını yaptı. 

Parlamentonun ilk çalışma gününde yeni hükümetin kurulması için Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hukukçu Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Aleksey Gonçaruk'un başbakanlık adaylığı önerisini parlamentoya sundu.

Zelenskiy'in de katıldığı parlamento genel kurulunda yapılan oylamada 418 milletvekilinden 290 milletvekilinin oyunu alan Gonçaruk başbakan oldu.

Görevine yeni bakanlar kurulunu oluşturma çalışmasıyla başlayacak olan 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk ülke tarihindeki en genç başbakan oldu.

Önceki dönemin Başbakanı Vladimir Groysman da ülke tarihinin en genç başbakanı olarak 38 yaşında göreve başlamıştı.

Ukrayna'nın Çernigov bölgesinde 7 Temmuz 1984'te doğan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, yüksek öğrenimini hukuk alanında yaptı. Özel hukuk firmalarında avukat olarak çalışan Gonçaruk, önceki dönem parlamento seçimlerinde aday olsa da milletvekili seçilememişti.

Bir önceki hükümette danışmanlık görevlerinde bulunan Gonçaruk, bu yıl Zelenskiy'in ekonomi ekibine dahil olmuştu. Zelenskiy'in seçilmesinden sonra Gonçaruk devlet başkanlığı idaresi başkan yardımcısı olarak atanmış, ardından Devlet Başkanlığı Ofisi Müdür Yardımcısı olmuştu.

AA

Etiketler: ukrayna, başbakan, gonçaruk
Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, 6,3'le sallandı

    Galatasaray, zorlu takımlarla mücadele edecek

    Eleştirilen zam kararının ardından en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    TSK ve MİT'ten ortak operasyon

    Trabzonspor rövanş maçına avantajla çıkıyor

    Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama

    "Uzak Doğu'nun Filistin"inde resmi logo sevinci

    Putin, Erdoğan'ı Şam ile uzlaşmaya mı çekiyor?

    İdlib’de katliam endişesi

    Gıda fiyatları cep yakıyor

    Şule Yüksel Şenler duâlarla

    Türkiye'ye gelen turist sayısı 7 ayda yüzde 16 arttı

    Merkel: Filistinliler iyi bir yaşamı hak ediyor

    İBB, TÜRGEV'e verilmek üzere yapılan 5 yurdu geri aldı

    Guaido 'gölge kabine' kurdu

    BAE, Yemen ordusuna saldırdı

    8 ayda Avrupa'ya kaçmak isteyen 235 bin düzensiz göçmen yakalandı

    İtalya'da yeni hükümet kurma görevini Conte üstlenecek

    İdlib'e rejim saldırısı: 7 sivil öldü

    KPSS sonuçları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet Cemil Çökren

    Yöneticimiz dindar mı olmalı?
    Cevher İLHAN

    Yeni “Çekiç Güç”le…
    Genel

    Sadullah Ergin AKP'den istifa etti
    Mikail YAPRAK

    Dünya durmuyor, gidiyor...
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyet-i sefihe gaflet perdesini kalınlaştırdı
    Süleyman KÖSMENE

    Kütüb-ü sabıkada müjdeli remizler
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi yolunun engeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.