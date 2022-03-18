"Ukrayna'daki savaş kıtlık getirebilir" uyarısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyat artışının, dünyanın bazı bölgelerinde açlık, kıtlık ve yetersiz beslenmeyi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Acil Durum Koordinatörü Jakob Kern ve BM Özel Raportörü Michael Fakhri Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın en büyük 5 tahıl ihracatçısı arasında yer aldığını vurgulayan Fakhri, "Bu ülkelerle küresel zirai ticaret 1,8 trilyon ABD dolarını bulduğu için küresel gıda güvenliği tehlike altındadır." ifadesini kullandı.

Fakhri, Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda fiyatı artışının olumsuz etkilerinin, buğday ithalatının yüzde 60'ından fazlasını bu ülkelerden yapan Mısır, Türkiye, Bangladeş, İran, Lübnan, Tunus, Yemen ve Pakistan'da hissedilmeye başlandığının altını çizerek, "Rusya ve Ukrayna'da ekim sezonunun başlamak üzere olması nedeniyle tedarikte uzun dönemli aksamadan endişe etmekteyim." dedi.

Savaşın, insani krizin yaşandığı Yemen ve Afganistan gibi ülkelerde açlık ve kıtlığı da artırabileceği uyarısını yapan Fakhri, "Küresel gıda güvenliği açısından uzun dönemli ciddi sonuçlar ortaya çıkmadan, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılar son bulmalıdır." ifadesini paylaştı.

Dünya Gıda Programı kendi buğday tedariğinin yaklaşık yarısını Ukrayna'dan karşılıyor.