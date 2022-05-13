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13 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, son 24 saatte 250 askerini daha kaybetti

13 Mayıs 2022, Cuma 12:50
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre son 24 saatte Rus ordusu 250 askerini daha kaybetti ve bu kayıplar daha çok Donetsk'e bağlı Kurahove şehri yönündeki çatışmalarda yaşandı.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin 900 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 162 helikopter, 1205 tank, 2 bin 900 zırhlı araç, 542 top, 193 roketatar sistemi ve 88 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 2042 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 405 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 95 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​

AA

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