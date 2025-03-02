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2 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Ukrayna, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı

02 Mart 2025, Pazar 09:51
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladıklarını, buradan gelecek kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakan Keir Starmer ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamaları, ortak koordinasyonu, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki konumunu güçlendirmek için atılacak adımları, savaşı adil bir barışla ve güvenlik garantileriyle sonlandırmayı ele aldıklarını ifade etti.

Starmer'ın ilkeli bir destek mesajı verdiğini belirten Zelenskiy, Ukrayna ile İngiltere arasında bir kredi anlaşmasına da imza atıldığını bildirdi.

Zelenskiy, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz."

Zelenskiy'nin paylaşımındaki videoda da iki ülke maliye bakanlarının anlaşmaya görüntülü görüşme yöntemiyle imza attığı anlar yer aldı.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile tartışmasının ardından Londra'da

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ülkeden ayrılan Zelenskiy, pazar günü katılacağı zirve için dün sabah Londra'ya gelmişti.

AA

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