Çocukları önce eğit ve yönlendir

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nun taslak raporu, İngiltere, ABD, İspanya ve Almanya’daki çocuk adalet sistemlerinde cezalandırma yerine erken müdahale, yönlendirme ve rehabilitasyon uygulamalarının öne çıktığını ortaya koydu.

Raporda, bu ülkelerde çocukların kapalı kurumlarda tutulma oranlarının azaldığı, yönlendirme programları sayesinde çocuk tutuklamalarının önemli ölçüde düştüğü belirtildi. Türkiye Gazetesi’nin aktardığı göre İngiltere, Batı Avrupa’daki en düşük cezai sorumluluk yaşı olan 10 yaş sınırını uygulamasına rağmen son yıllarda “Çocuk Öncelikli” yaklaşıma yöneldi. Ülkede çocuk adalet sistemine ilk kez dahil olan çocuk sayısı son 10 yılda yüzde 65 azalarak yaklaşık 8 bin 100’e geriledi. Almanya’da ise çocuk adalet sisteminin temelinde “eğitim düşüncesi” ilkesi bulunuyor. Sistemin amacı cezalandırmak değil, çocuğun gelişimini desteklemek ve topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak olarak tanımlanıyor. Rapor, çocuk suçluluğunun önlenmesinde erken müdahale ve rehabilitasyonun etkili olduğuna dikkat çekti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.