Ukrayna toprak kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022’de “Ukrayna’da özel askerî operasyon” başlattıklarını duyurmasıyla başlayan savaş, hâl-i hazırda Avrupa kıtasında dengeleri etkileyecek duruma geldi.

Seçim kampanyası çerçevesinde “Ukrayna’daki savaşı bitirmeyi” vadeden ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesinden itibaren savaş ile ilgili uzun bir aradan sonra diplomatik hareketlilik başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken, Türkiye’nin arabuluculuğunda yapılan müzakerelerde tarafların ulaştığı mutabakattan çok uzakta, Ukrayna’nın toprak tavizine ve zenginliklerini kaybetmesine neden olacak bir çözüm yolu gündemde. AA

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