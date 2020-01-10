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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

'Ukrayna uçağına füze isabet etmedi'

10 Ocak 2020, Cuma 16:35
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Ukrayna uçağının hava savunma füzesi tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını, gerçek nedenin kara kutunun incelenmesi sonucu açığa çıkacağını söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abidzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini ifade etti.

Uçağın İran tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabileceğini savunan ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunan Abidzade, "Ukrayna uçağı, bir buçuk dakikadan fazla bir süre alevli şekilde uçmaya devam etti. Uçağa füze isabet etseydi o anda patlardı." dedi.

Abidzade, uçağın düştüğü noktanın da havalandıktan sonra pilotun havalimanına geri dönmek istediğini gösterdiğini savunarak, "Uçak kuzeye doğru gidiyordu ancak güneybatı yönündeyken düştü. Bu da uçağın havalimanına geri dönmek istediğini gösteriyor. Uçak burnunu değil gövdesini zemine çarptı." diye konuştu.

Ukrayna uçağının uçuş sırasında alev aldıktan sonra 70 saniye kadar havada kaldığını ifade eden Abidzade, "Uçağa füze isabet etmediğini emin olarak söylüyorum. Uçağın parçaları toplandı. Havada patlama yaşanmış olsaydı parçaların dağılımı çok daha fazla olurdu. Uçağa füze isabet ettiğine ilişkin görüşler bilimsel değildir. Düşüş nedeni kara kutunun açılmasıyla belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, uçağın kara kutusunun zarar gördüğünü vurgulayarak, "Normal şartlarda kara kutularda bilgiyi okuma kapasitesine sahibiz ancak ihtiyaç duyarsak Rusya ve Kanada gibi diğer ülkelerden de yardım alacağız." dedi.

Abidzade, incelemelerin uzun sürebileceğini belirterek, ABD, Kanada, Fransa gibi ülkelerden temsilcilerin de inceleme sürecine katılabileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi ölmüştü.

ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

AA

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