Uygur Türklerinden Hollanda'da 'Çin' protestosu

Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan Uygur Türkleri, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'i protesto etti. Urumçi olaylarının 10. yılı nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Bölgesi’ndeki politikalarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 Uygur Türkü, Dam Meydanı'nda bir araya geldi. Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan'da tekrar aynı şeyler oluyor" yazılı pankart açtı ve “Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin" sloganları attı. Gösteride yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalarının arttığı ve dünyanın bu konuya giderek duyarsızlaştığı belirtildi. AA

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