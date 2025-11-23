Vietnam'da sellerde ölü sayısı 90'a yükseldi

Vietnam'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 90'a çıktığı bildirildi.

VnExpress gazetesinin haberine göre, Vietnam'da aşırı sağanak hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, sellerde ölenlerin sayısının 90'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, kayıp 12 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sellerde 1154 evin hasar gördüğü aktarıldı. Sel baskınları nedeniyle 1 milyonu aşkın hanede elektrik kesintileri yaşandığı ifade edilen açıklamada, toplam hasarın 341 milyon dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi. AA

