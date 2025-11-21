Fransa: İsrail Golan Tepeleri’nden çekilmeli

Fransa, İsrail’in tampon bölgeyi işgal ettiği Suriye’nin Golan Tepeleri’nden çekilmesini ve bu ülkenin egemenliğine saygı duymasını istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerinin önemine dikkati çeken Confavreux, ABD ile bu konuda yakın bir iletişim içinde olduklarını belirterek, “Ukrayna’nın güvenliği konusunda Ukraynalılar masada olmalıdır.” dedi. Confavreux, Ukrayna’ya destek veren Gönüllüler Koalisyonu olarak “barışa hazır oldukları” taahhüdünde bulunduklarını söyledi. Tayvan konusunda Çin-Japonya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ise Confavreux, Fransa’nın tek Çin politikası ve statükonun güç yoluyla değiştirilmemesi olmak üzere iki temel ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı. AA

