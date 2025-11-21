Faşir’den 100 bin kişi kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’daki durumu “korkunç” olarak niteleyerek, Faşir şehrinin Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilmesinden bu yana 100 binden fazla kişinin şehirden kaçtığını bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Sudan’da Kuzey Darfur eyaletindeki durumu “korkunç” olarak tanımlayan Dujarric, “İnsanî yardım çalışanlarımız, bölgenin HDK tarafından ele geçirildiği Ekim ayı sonundan bu yana 100 binden fazla kişinin Faşir şehri ve çevresinden kaçtığını söylüyor.” dedi. Dujarric, Faşir’den kaçanların şartlarının son derece kötü ve ihtiyaçlarının çok büyük olduğu yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bölgelere ulaştığını belirterek, kaçanların birçoğundan haber alınamadığını söyledi. Sudan’daki çatışmalar Sudan, 15 Nisan 2023’ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi. On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı şehre, HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silâhsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı. AA

