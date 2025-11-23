İmralı karmaşası

MECLİS KOMİSYONUNUN İMRALI ADASINA GİTME KARARI ALMASI TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ. ZİYARETİN TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİSİNE KATKI SAĞLAMAYACAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI TEK MEŞRU TEMSİLCİ MİDİR?

Demokrat Parti adına yapılan açıklamada, “AKP’nin kaybettiği oyları, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasını hiçe sayarak başka çevrelerden kazanma çabasına, bu çerçevede PKK terör örgütünün ve terörist başı Öcalan’ın Kürt kökenli vatandaşlarımızın tek temsilcisi ve hâmisi hâline getirilmesine de şiddetle karşıyız” denildi.

TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK DÜZENİNE ZARAR VERİR

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmi Milletvekili Haydar Altıntaş da, bu dayatmanın hem Kürt vatandaşlara hem de Türkiye’nin demokratik düzenine zarar verdiğini vurgulayarak "Yaşadığımız demokratik sistemde birçok parti var. Acaba Kürt vatandaşlarımızın tek temsilcisi Öcalan ve DEM Parti midir? Birlik için anayasal düzen korunmalı” dedi.

HUKUK DEVLETİ OLMA İDDİASINA KATKI SAĞLAMAZ

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise “Komisyonun İmralı adasına giderek PKK lideri Öcalan’la görüşmesinin Türkiye’nin demokrasisine ve anayasal bir hukuk devleti olma iddiasına katkı sağlamak bir yana bu ilkeleri daha fazla aşındıracak ve Kürt sorununun çözümüne yönelik çabalara da ek bir bagaj yükleyecek nitelikte bir yöntemdir” dedi.

***

“Muhatap millet olmalıydı”

İmralı’ya heyet gönderilmesi kararı Meclis’te sert tepki doğurdu. PKK’nın temsil makamına taşındığı eleştirileri yükselirken, “Muhatap millet olmalıydı” vurgusu öne çıktı.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Meclis’te 18’inci kez toplandı. Tarihî komisyonun toplantısından İmralı’ya gitme kararı çıktı. Oylamada 32 evet, 3 hayır ve 2 çekimser oy kullanıldı. AKP, MHP ve DEM Parti “evet” oyu verirken, üç partinin toplam oyu firesiz 30 oldu. Yeni Yol çekimser kaldı. EMEP ve TİP, “evet” oyu kullandı. HÜDA-PAR, Demokrat Parti ve DSP teklife “ret” oyu verdi. Karar sonrasında muhalefetten, “Bu süreçte muhatap millet olmalıydı” eleştirisi yükseldi.

Demokrat Parti: İtiraz ediyoruz

Demokrat Parti, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi durumunda komisyondan çekileceğini açıkladı.

DP’den yapılan açıklamada, bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesinin, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlanan anayasal düzen olduğu vurgulanarak, “Kırk yıldır katliamlar ve terör eylemleri ile başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere on binlerce vatandaşımızın, askerin, polisin, öğretmenin, kundaktaki bebeklerin katili, eli kanlı bir örgütün elebaşının Kürt halkına hâmi edilmesine, tek meşru temsilci hâline getirilmesine ve adeta kırk yıllık terör yöntemlerinin devletin hilafına, bölücülüğün tarafına bir kazanım gibi gösterilmesine itiraz ediyoruz” denildi.

Millet muhatap alınmalıydı

Açıklamada, “AKP iktidarı ve ortağı MHP’nin içlerinden attıkları ‘bir dönem daha’ sloganı çerçevesinde AKP’nin kaybettiği oyları, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasını hiçe sayarak başka çevrelerden kazanma çabasına, bu çerçevede PKK terör örgütünün ve terörist başı Öcalan’ın Kürt kökenli vatandaşlarımızın tek temsilcisi ve hamisi hâline getirilmesine şiddetle karşıyız” denilerek, “Millî egemenliğin yaralanması, millî vicdanın sakatlanmasına sebep olacak muhtemel böyle bir karar sonrası komisyondan çekilme tavrımızla, AKP-MHP-DEM ve PKK eliyle yürütülen ve siyasal hesaplarla buna destek verenlere, diğer siyasî partilere ve çevrelere karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu beyan mücadelemizin devam edeceğine dair kararlılığın ilanıdır” değerlendirmesinde bulunuldu.

***

DP Sözcüsü Altıntaş: Terör örgütü PKK’yı Kürtlerin tek temsilcisi hâline getirme çabası var

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki konuşmasında, bazı çevrelerin bölgedeki toplumsal çeşitliliği yok sayarak PKK merkezli bir temsil algısı üretmeye çalıştığını belirtti.

Bu dayatmanın hem Kürt vatandaşlara hem de Türkiye’nin demokratik düzenine zarar verdiğini vurgulayan Altıntaş, “Yaşadığımız demokratik sistemde birçok parti var. Acaba Kürt vatandaşlarımızın tek temsilcisi Öcalan ve DEM PARTİ midir? Bu gayretlerle Kürtlerin tek temsilcisi hâline bu parti mi getirilmek isteniyor?” diye sordu. Kâmil manada işleyen bir demokrasinin ortak çözüm yolu olduğunu söyleyen Altıntaş, ülkede huzur ve birlik için anayasal düzenin korunması gerektiğini dile getirdi.

***

Öcalan’la görüşmenin demokrasiye ne faydası var?

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise konu ile ilgili, “TBMM’de kurulan ilgili komisyonun İmralı adasına giderek PKK lideri Öcalan’la görüşmesinin Türkiye’nin demokrasisine ve anayasal bir hukuk devleti olma iddiasına katkı sağlamak bir yana bu ilkeleri daha fazla aşındıracak ve Kürt sorununun çözümüne yönelik çabalara da ek bir bagaj yükleyecek nitelikte bir yöntemdir” dedi.

İki temel problem olduğunu ifade eden Yeneroğlu şunları söyledi: “İktidar ve Komisyon çoğunluğunda böyle bir bakış yok; olduğuna dair bir şey de duymadık. Kürt meselesi ile ilgili atılması gereken herkesçe malum hukukî ve demokratik reformların müzakeresinin muhatabı PKK lideri Abdullah Öcalan olabilir mi? Yani TBMM komisyonu, demokratik hukuk devletinin ertelenen zorunlu gereklerini veya başka bir ifadeyle çalışmak istemedikleri dersi on binlerce insanın ölümünden sorumlu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezaevinde tutulan Öcalan’dan mı duymak/öğrenmek istemektedir? Bu durumda bir kişi baş demokratik müzakereci olarak bir muhatap olabilir mi?”

Mehmet Kara- Ankara

***

İmralı'ya gidilmesini yanlış buluyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz. Şeffaf olunması gereken böylesi kritik bir sürecin, iktidar ortakları arasında bile bilek güreşine sahne olması ve mutlak bir gizlilikle sürdürülmesinin, milletin yok sayılmasının sakıncalarına dikkat çekiyoruz" dedi.

Ankara - Anka

***

İktidar medyasının 'İmralı' sessizliği

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah, Türkiye, Yeni Şafak, Yeni Akit, Takvim, Akşam gazetelerinin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında komisyonun İmralı'ya ziyaret etme kararını manşetten vermemeyi tercih etmesi dikkat çekti.

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi ise İmralı ziyaretini "Meclis komisyonu İmralı'ya gidecek" başlığıyla manşetten duyurdu.

Haber Merkezi

***

CHP’nin kararı, AKP’yi zora soktu

Yazar Saygı Öztürk, Sözcü’de “CHP’nin kararı, AKP’yi zora soktu” başlıklı bir yazı yazdı. Öztürk yazısında şunları söyledi: “TBMM’de oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18. toplantısına CHP’nin “Biz İmralı Adasına gidip Abdullah Öcalan’la görüşmeyiz” kararı damga vurdu. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı açıkçası AKP üzerinde şok etkisi yaptı. Onlar, CHP’siz adım atmak istemiyordu. Ancak istedikleri olmadı. Bazıları CHP’nin bu kararını eleştirse de toplumun büyük kesimi kararı uygun buldu. Hele şehit aileleri, gaziler, Güneydoğu gerçeğini bilen askerler, emniyet mensuplarını memnun etti.”

***

Bahçeli, Silivri ile İmralı’yı kıyasladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt’a Terörsüz Türkiye süreci ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM’deki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun olası İmralı ziyaretine ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye terörle mücadelede büyük başarılar elde etti. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı’nın iç cephenin önemine yönelik açıklamalarıyla beraber terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması için böyle bir adım attık. Gelinen aşama olumludur. Şimdi tartışma İmralı’ya gidilmesi meselesi. Bu meselenin önemli muhataplarından biri Abdullah Öcalan’dır. Onun da dinlenmesi zorunludur. Böylece hedefimize yönelik önemli bir eşik aşılacaktır. Şimdiye kadar Öcalan’ın açıklaması, PKK’nın feshedilmesi, silahların yakılması gibi önemli eşikler aşıldı. Gelinen aşama olumludur.”

Ankara - Anka

***

Millet olup bitenleri affetmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Millî iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır. Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim. DEM Parti’nin hedefi, Sayın Bahçeli’nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir. Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir. Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız.”

Ankara - Anka