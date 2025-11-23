23 Kasım 2025, Pazar
AYET:
And olsun ki, “Ona bu Kur’ân’ı bir beşer öğretiyor” dediklerini Biz biliyoruz. Halbuki Kur’ân’ı yakıştırdıkları kimselerin dili yabancıdır, bu Kur’ân’ın lisanı ise apaçık Arapçadır.
Nahl Suresi: 103
HADİS:
Allah yolunda cihada dört elle sarılın. Çünkü o Cennet kapılarından bir kapıdır. Allah cihad sayesinde üzüntü ve kaygıyı giderir.
Camiü’s-Sağir, No: 2683
