Yazar Saygı Öztürk, Sözcü’de “CHP’nin kararı, AKP’yi zora soktu” başlıklı bir yazı yazdı.
Öztürk yazısında şunları söyledi: “TBMM’de oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 18. toplantısına CHP’nin “Biz İmralı Adasına gidip Abdullah Öcalan’la görüşmeyiz” kararı damga vurdu. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı açıkçası AKP üzerinde şok etkisi yaptı. Onlar, CHP’siz adım atmak istemiyordu. Ancak istedikleri olmadı. Bazıları CHP’nin bu kararını eleştirse de toplumun büyük kesimi kararı uygun buldu. Hele şehit aileleri, gaziler, Güneydoğu gerçeğini bilen askerler, emniyet mensuplarını memnun etti.”