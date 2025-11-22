Şehir hastaneleri bütçeyi rehin almış

Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’daki Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu.

Pala, “Bütçe yetersiz, dağıtım tercihleriniz yanlış, şehir hastaneleri yine Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış. Bütçenin genel bütçedeki oranı yüzde 7,8’e çıkmış. Geçen yıla göre bir artış var ama yetmez. Bu bütçeyle ne hastalıkların önlenmesi, ne tedavi edilmesi konusunda ciddi kaynak aktarılamaz” dedi. Pala ayrıca sağlık hizmetlerindeki memnuniyetin düştüğüne dikkat çekerek, “Yunanistan’dan sonra en düşük memnuniyetin olduğu ülkeyiz. Bilmiyorum o koltukta sizi nasıl oturtuyorlar ama bu kabul edilebilir bir şey değil” ifadelerini kullandı.

TBMM - Anka