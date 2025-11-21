İsrail ordusu, Gazze’de Sarı Hat’tın yerini değiştirdi

Gazze’deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde ateşkes için belirlenen “Sarı Hat’tın yerini değiştirerek” çok sayıda Filistinli aileyi kuşatma altına aldığını belirtti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırıların yanı sıra Sarı Hat’tın yerini değiştirerek Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesi ihlâl ettiği kaydedildi. Açıklamada, “İsrail işgali, Gazze şehri ve Han Yunus’u hava saldırılarıyla hedef alarak gerçekleştirdiği ve 25 şehidin hayatını kaybettiği katliamla yetinmedi.” ifadelerine yer verildi. İsrail’in Gazze şehrinin doğusuna doğru yeni bir kara ihlâli yaptığı ve ateşkesin açık bir şekilde ihlâl edildiğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail ordusunun “Sarı Hat’tın yerini değiştirerek kontrol ettiği bölgeyi Şuaf, Nezzaz ve Bağdat caddelerine doğru 300 metre daha genişlettiği” vurgulandı. AA

