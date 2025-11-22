"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2025 CUMARTESİ

İsrail, Gazze'deki 4 bölgede saldırılarını yoğunlaştırdı

22 Kasım 2025, Cumartesi 10:48
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki 4 kentte hava saldırıları ve topçu atışlarının yanı sıra konut ve tesislerin yıkımını yoğunlaştırarak, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdü.

Şahit olanların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin doğusunda, ateşkes anlaşması kapsamında kontrol ettiği bölgelere, sabah saatlerinden itibaren onlarca hava saldırısı düzenledi.

 

Hava saldırıları ayrıca kuzeydeki Gazze şehrinin doğusunda, ateşkes anlaşmasına göre İsrail'in kontrolü altındaki bölgeler arasında yer alan Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinin bazı kısımlarını da kapsadı.

Hava saldırılarına, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimleri de dahil olmak üzere, bomba yüklü araçlarla konut ve tesislerin yıkımı ve aralıklı yoğun topçu atışları eşlik etti.

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği bombalama ve yıkımlar, son günlerde daha da hız kazanırken, çok sayıda askeri araç, ateşkes anlaşması kapsamında ordunun Gazze kentinin doğusunda çekildiği bölgelere yüzlerce metre kadar ilerledi.

Askeri araçların bu ilerleyişi, ordunun kontrolünü genişletmesinin ardından İsrail bombardımanının devam edeceği endişesiyle yüzlerce kişinin Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinden yerinden edilmesine neden oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 69 binden fazla Filistinli şehit oldu, 170 binden fazla kişi de yaralandı. BM, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

