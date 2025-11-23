DP Sözcüsü Altıntaş: Terör örgütü PKK’yı Kürtlerin tek temsilcisi hâline getirme çabası var

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki konuşmasında, bazı çevrelerin bölgedeki toplumsal çeşitliliği yok sayarak bölücü terör örgütü PKK merkezli bir temsil algısı üretmeye çalıştığını belirtti.

Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi

Bu dayatmanın hem Kürt vatandaşlara hem de Türkiye’nin demokratik düzenine zarar verdiğini vurgulayan Altıntaş, “Yaşadığımız demokratik sistemde birçok parti var. Acaba Kürt vatandaşlarımızın tek temsilcisi Öcalan ve DEM PARTİ midir? Bu gayretlerle Kürtlerin tek temsilcisi hâline bu parti mi getirilmek isteniyor?” diye sordu.

Kâmil manada işleyen bir demokrasinin ortak çözüm yolu olduğunu söyleyen Altıntaş, ülkede huzur ve birlik için anayasal düzenin korunması gerektiğini dile getirdi.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU