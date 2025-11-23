Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle Mıqod Berslan Demir, yazdığı mektupta şöyle diyor:

On iki yaşındayım. Türkiye’deki ve dünyadaki çocuklar için söylemek istediğim bunlardır: Çocuk olmak oldukça iyi, aynı zamanda zor. Neden dersen gönül rahatlığı ile arkadaşlarınla gezme, onlarla oynayabilme imkânlarının olması gerekir. Hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir şeye üzülmeden. Çocuk hakları denildiğinde ilk olması gereken, çocukları yaşatmaktır. Çocuklar ölünce çok üzülüyorum. Onları korumak gerekir.

Büyükler bizi dinlemeli

Nerede olursa olsun bütün çocuklar eşit şartlarda eğitilmelidir. Hiçbir şeyden korkmadan düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeliler. Hem de büyükler onları dinlemeli. Kendim ve yaşıtlarım için, gönül rahatlığıyla, korkulacak şey olmadan oyun oynamak isterim. Her mahallede temiz, güvenli parkların olmasını isterim. Bütün bunları yapabilecek olan ben olsaydım her şeyden önce dünyadaki bütün savaşları durdururdum. Sonra her mahalleye birer spor alanı ayarlardım, temiz ve güvenli. Ben futbolu çok severim, o nedenle yaşıtlarım için futbol sahaları yaptırırdım.

Berslan Demir