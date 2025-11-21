"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi

21 Kasım 2025, Cuma 17:59
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdı." ifadelerine yer verildi. (AA)

Komisyon, İmralı’yı ziyaret gündemiyle toplanacak
Şamil Tayyar: Erdoğan ve Bahçeli anlaştı
Bahçeli: İmralı’ya ben giderim
Terör örgütü PKK’dan Devlet Bahçeli’ye cevap: Sözleri anlamlı, ama yetersiz

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan Meclis komisyonu, İmralı Adası'nda bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme kararı aldı. CHP, ziyarete katılmayacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözlerin çevrildiği İmralı kararı verildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'ndan İmralı'ya gitme kararı çıktı.

Komisyon içerisinden kurulacak bir heyet, İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek.

KARAR NİTELİKLİ ÇOĞUNLUKLA ALINDI

Komisyondaki karar nitelikli çoğunlukla alındı. Ziyarete katılmayacağını açıklayan CHP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) oylamaya katılmadı.

AK Parti, MHP ve DEM Parti “evet” oyu verirken, üç partinin toplam oyu firesiz 30 oldu. 

Yeni Yol çekimser kaldı.

EMEP ve TİP, “evet” oyu kullandı. 

Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife “ret” oyu verdi.

İMRALI'YA NE ZAMAN GİDİLECEK?

İmralı Adası'na ziyaretin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Partiler, ziyarete hangi isimlerin katılacağını yarın Meclis Başkanlığı'na bildirecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin izin alınacak.

ZİYARETE KİMLER KATILACAK?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İmralı ziyaretine katılacağını açıklamıştı.

DEM Parti'den ise Gülistan Koçyiğit'in heyette yer alacağı açıklandı.

CHP KATILMAYACAK

CHP'nin ziyarete ilişkin kararı komisyon toplantısında CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından açıklandı.

Emir ziyarete katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

Ziyarete katılmayacaklarını ancak komisyonda yer almayı sürdüreceklerini kaydeden Emir, "Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkar ederken; biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri üreten partiyiz. Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar destekçisiyiz." diye konuştu.

Kapalı oturum kararına tepki gösteren CHP'li üyeler, toplantıdan çıkıp oylamaya da katılmadı.

KOÇYİĞİT: TARİH CESURLARI YAZACAK

Emir'in ardından sözü DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit aldı.

"Tarihi cesur insanlar yazar, sorumluluk almayanları tarih yazacak." diyen Koçyiğit, "Bu mesele siyaset üstü bir mesele, seçim meselesi değil." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ: KALICI BARIŞA VESİLE OLSUN 

DEM Parti'den karara ilişkin Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan imzasıyla yapılan açıklamada “Karar, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik birlikteliğimize ve kalıcı barışa vesile olsun” denildi. 

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı İmralı’ya gidiş kararının, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesi olarak karışlandığı belirtilen açıklamada, “Komisyonun İmralı’ya gitmesi Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayacak; korku siyasetinin yerini birlikte yaşam umudu ve güven alacaktır. Bu görüşme, sürecin şeffaflığını ve samimiyetini pekiştirecek ve toplumun her kesiminin barışın inşasına katılımını güçlendirecektir” ifadeleri kullanıldı. 

DEM Parti açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de teşekkür edildi. 

Kaynak: NTV

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir.

