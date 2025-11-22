İmralı'ya gidilmesini yanlış buluyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, hangi mahfillerde kimlerle kotarıldığını bilmediğimiz İmralı ziyaretini onaylamıyoruz. TBMM’nin Abdullah Öcalan’ın ayağına götürülmesini yanlış buluyoruz. Şeffaf olunması gereken böylesi kritik bir sürecin, iktidar ortakları arasında bile bilek güreşine sahne olması ve mutlak bir gizlilikle sürdürülmesinin, milletin yok sayılmasının sakıncalarına dikkat çekiyoruz" dedi.

Ankara - Anka

