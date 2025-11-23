"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Gıda zehirlenmeleri korkutuyor

23 Kasım 2025, Pazar
Uzman gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, taklit-tağşiş vakalarının son yıllarda ciddÎ biçimde arttığını belirterek “Koku ve tatta farklı bir şey hissettiğiniz ürünü asla tüketmeyin” dedi.

Son günlerde yaşanan gıda zehirlenmeleri vatandaşta tedirginlik meydana getirdi. Denetimsizlik, cezasızlık ve ekonomik yoksunluk vatandaşa gıda terörü olarak dönüyor.

Cumhuriyet’e konuşan ve özellikle son 3 yılda taklit-tağşiş vakalarında ciddî bir artış olduğunu belirten uzman gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listelerde her yıl yüzlerce firma yer alıyor. Bu sebeple tüketici olarak hem bilinçli hem de şüpheci olmak zorundayız” uyarısında bulundu.

Soğuk zincirin kırılmasının büyük bir halk sağlığı riski olduğunu anımsatan Bayburtluoğlu, “Salmonella ve Listeria gibi bakteriler uygun olmayan sıcaklıklarda hızla çoğalır. Açıkta satılan ürünlere karşı da dikkatli olunmalı; et, süt, tavuk ve balık gibi ürünler sokak tezgâhlarında satılamaz. Bu tür satış yerleri hem izlenemez hem de gıda güvenliği açısından büyük risk taşır” dedi.

İnsan duyusu en akıllı denetleme sistemi

“Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, henüz insanın duyu sisteminden daha akıllı bir denetleme sistemi yok. Koku ve tatta farklı bir şey hissettiğiniz ürünü asla tüketmeyin” uyarısında bulunan Bayburtluoğlu, market ve manav alışverişleri için de vatandaşların bildiği, güvendiği ve denetlenebilir yerler tercih etmesinin önemine dikkat çekti.

Toplum bilinçlendikçe gıda terörü azalır

“Bakanlığın uygulaması ile alışveriş yapılan yerlerin karekodunu okutarak en son ne zaman denetlendiğini görebiliyoruz. 6 ayda bir bu işlem yapılmalı. Süre uzamışsa ya da hijyen açısından bir problem varsa Alo174 İhbar Hattı kullanılmalı” diyen Bayburtluoğlu, “Eğitimli seçimler yapmalıyız. Örneğin hayvansal ürünlerde son kullanma tarihi, diğer gıdalar için de tavsiye edilen tüketim tarihini dikkate almalıyız. Fiş-fatura talep etmeyi alışkanlık hâline getirmeliyiz. Kayıt dışı satış yapılan yerlerde gıda güvenliği de kayıt dışıdır. Toplum bilinçlendikçe gıda terörünün de etkisi azalır. Her bireyin küçük bir farkındalığı bile zincirin tamamını değiştirir. Unutmayalım; güvensiz bir gıda, görünmez bir halk sağlığı tehdididir.”

Haber Merkezi

***

Tavuk döner yiyen öğrenciler hastanelik oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, okul kantininde tükettikleri tavuk sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tatlıkuyu Mahallesi’ndeki olay sonrası sağlık ve polis ekipleri okula sevk edildi. Öğrenciler ilçedeki farklı hastanelere götürüldü ve tedavi altına alındı. Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri kantinden numune alarak inceleme başlattı.

Haber Merkezi

***

29 öğrenci zehirlendi

Gümüşhane Valiliği, Kelkit ilçesindeki Ünlüpınar Beldesi İmam Hatip Ortaokulu’nda 29 öğrencinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin pide ve ayrandan oluşan yemekleri yedikten sonra rahatsızlandıkları aktarılarak, şunlar kaydedildi: “Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup durumu ciddî olan bulunmamaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23’ü taburcu edilmiş olup 6 öğrencimizin müşahede altında tedavisine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak laboratuvar analizleri yapılmak üzere su ve gıda numuneleri alınmıştır.” Açıklamada, olayla ilgili Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gümüşhane-aa

***

Şişli’deki restoran mühürlendi

Şişli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine harekete geçti. İş yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, gıda ürünlerinden numuneler aldı, ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şişli’de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirmişti. 

