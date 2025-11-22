Millet olup bitenleri affetmeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kararına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Millî iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır. Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim. DEM Parti’nin hedefi, Sayın Bahçeli’nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir. Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir. Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız.” Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.