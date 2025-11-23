Çeteler, gençleri sosyal medyada tuzağa düşürüyor

Yeni nesil çeteler, sosyal medyayı adeta bir propaganda aracı olarak kullanıyor.

Genç Yorum sayısı gündemin nabzını tutuyor: Suça sürüklenen çocuklar “Riski düşük, getirisi yüksek eleman” gördükleri 18 yaş altı gençleri internetten bulan suç örgütleri, özellikle yoksul ailelerin çocuklarını kolay yoldan zengin olma vaadiyle kendi tuzağına düşürmeye çalışıyor ve motosikletle uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, dükkân ve adam kurşunlama gibi suçlarda kullanıyor. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan’ın haberine göre, çetelerin faaliyetleri TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden yürütülüyor. Çeteler ayrıca tas kafa tıraşı, keskin sakal modelleri ve markalı spor giyimleriyle kendilerine bir imaj çiziyor; bu saç modeli, Orta Amerika ülkesi El Salvador’da ‘gangster kültürü’ ile ilişkilen- dirilerek yasaklandı. Haber Merkezi

