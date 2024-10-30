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30 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

'Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun'

30 Ekim 2024, Çarşamba 11:02
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Faaliyetleriniz, hareketlerinizle uyumlu olsun. Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun." dedi.

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Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

İsrail'in suç üstüne suç işlemeye ve BM'nin her kuralını çiğnemeye devam ettiğini kaydeden Mansur, "İsrail, kendinin öldürme ve sömürgeleştirme iradesinin uluslararası toplumun can kurtarma ve barış sağlama iradesinden daha güçlü olduğu varsayımıyla hareket ediyor." diye konuştu.

Mansur, Filistinlilerin kuşatma altında bombalandığını, aç bırakıldığını ve "öldürüldükleri için suçlandığını" söyledi.

Gidecek hiçbir yerleri olmayan Filistinlilerin giderlerse dönemeyeceklerini de bildiklerini belirten Mansur, "İsrail bu planı hepimizin gözleri önünde uyguluyor. Bu kabul edilemez." dedi.

Mansur, İsrail'in uluslararası hukuku baştan yazmaya çalıştığını kaydederek, siviller insani yardım çalışanları ve gazetecilerin öldürmesi gibi suçların İsrail için sadece başkaları tarafından yapıldığında "barbarca" olduğunu ifade etti.

"Filistin halkı teslim olmadı, siz de olmamalısınız"

İsrail'in kendini üstün gören ve insanlık dışı olan ırkçı hukuk düzeni oluşturmaya çalıştığını vurgulayan Mansur, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İsrail'in bize insan gibi davranmamasına, bizi silme çabalarına daha ne kadar izin vereceksiniz? İsrail'in yıkım ve açlıkla Filistin halkını Gazze'nin kuzeyinden başlayarak yok etmesi sizin için kabul edilebilir mi? Yapacak hiçbir şeyiniz yok mu? Yapacak çok şeyiniz var. Filistin halkı teslim olmadı, siz de olmamalısınız."

"Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun"

Mansur, 10 ay önce yapılan tüm uyarıların inkar edilemez bir gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Artık soykırıma karşı çıkacak mısınız? Şimdi değilse ne zaman? Kurtaracak hayat kalmadığında mı?" sorularını yöneltti.

İsrail'in soykırım ve sömürgeleştirme kampanyasını gerçekleştirmek için uluslararası düzeni yıkmak zorunda olduğunun farkında olduğunu aktaran Mansur, İsrail'in bu çerçevede de BM temsilcileri, örgütleri, uluslararası mahkemeler, uluslararası toplum ve gazetecileri "engel" olarak gördüğünü ifade etti.

Mansur, BM üyelerinin kınamalarının ne zaman hesap sormaya dönüşeceğini sorgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde, İsrail suçlarında yeni seviyeye geçecektir. Soykırım, cezasız kalınmayla mümkün kılınır. İsrail her bir kırmızı çizgiyi geçti, her kuralı ihlal etti ve her yasağı çiğnedi. Ne zaman yeter diyeceksiniz? Ne zaman harekete geçeceksiniz?"

BMGK'de oturduğu sandalyenin kendisine değil Filistin halkına ait olduğunu belirten Mansur, "Bu sandalye, insanların size ulaştıramadığı acılarıyla dolu. Onlara ulaşmak zorundasınız. Siz BM Güvenlik Konseyi'siniz. Her bir Filistinlinin acısına ulaşmak zorundasınız, bu sizin göreviniz." diye konuştu.

Mansur, "Faaliyetleriniz, hareketlerinizle uyumlu olsun. Ya bu soykırımı durdurun ya da sonsuza kadar susun." diyerek sözlerine son verdi.

AA

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