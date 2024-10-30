Güney Afrika, soykırım delillerini UAD’ye sundu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına ilişkin kanıtları mahkemeye sundu.

Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğine dair UAD’ye yaklaşık 5 bin sayfadan oluşan kanıt dosyasının sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, “(Dosya) İsrail hükümetinin Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek, çeşitli yıkıcı silahlarla onları fiziksel olarak öldürerek, insani yardıma erişimlerini engelleyerek, onları fiziksel olarak yok etmeyi amaçlayan hayat koşullarını oluşturarak ve UAD’nin çeşitli geçici tedbir kararlarını görmezden gelerek yahut hiçe sayarak, açlığı bir savaş silahı olarak kullanarak, toplu ölümler ve zorla yerinden etmeler yoluyla Gazze’yi nüfustan arındırma amaçlarına ulaşmak için izledikleri yolu gösteren kanıtları içeriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme kuralları gereği kanıt dosyasının kamuoyuyla paylaşılamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kanıtlar, İsrail’in eylemlerinin altında, soykırım yapma yönünde özel bir niyetin yattığını, İsrail’in, soykırımı ve soykırım kışkırtmalarını engelleyemediğini, kışkırtanları ve soykırımı gerçekleştirenleri cezalandırmadığını gösterecektir.”

